Kerkhove strandt in kwalificatie US Open, Bertens klaar in New Haven

Kerkhove verloor in drie sets: 7-5, 3-6 en 6-2. De mondiale nummer 227 moest vorig jaar op hardcourt in Poitiers in Frankrijk ook al buigen voor Zhuk, de nummer 142 van de wereldranglijst.

Vorig jaar sloeg Kerkhove zich door de kwalificaties van de US Open en maakte ze haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi.

Arantxa Rus speelt later op donderdag in de tweede kwalificatieronde tegen Elena Rybakina uit Kazachstan. Bibiane Schoofs, Thiemo de Bakker, Scott Griekspoor en Tallon Griekspoor verloren in de eerste ronde van de kwalificaties.

Bertens is als enige Nederlandse tennisster rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze is als dertiende geplaatst en speelt in de eerste ronde tegen de Tsjechische Kristyna Plísková.

Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlandse deelnemer. Hij treft de Amerikaan Mackenzie McDonald in de eerste ronde.

Bertens kan zich gaan voorbereiden op US Open

In New Haven was de kwartfinales van het dubbelspel het eindstation voor Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson.

Het als derde geplaatste koppel was bij het Amerikaanse WTA-toernooi niet opgewassen tegen de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears: 6-4, 5-7 en 5-10. Bertens en Larsson verspeelden in de beslissende supertiebreak een vroege voorsprong van 5-1 door negen punten op rij te verliezen.

Bertens trok zich vlak voor het begin van het toernooi in New Haven terug uit het enkelspel wegens ziekte. Twee dagen eerder had ze het prestigieuze toernooi van Cincinnati gewonnen.

De 26-jarige Wateringse besloot wel aan het dubbelspel deel te nemen in New Haven. Ze hoopt komende week weer fit en uitgerust aan de US Open te beginnen.