Bertens loot Kristyna Plísková in eerste ronde US Open

Bertens, de mondiale nummer dertien, geldt door haar goede resultaten van de laatste weken op hardcourt als een outsider voor de titel bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De 26-jarige Nederlandse won vorige week het sterk bezette toernooi van Cincinnati en bereikte een week eerder de kwartfinales in Montreal. Ze meldde zich dinsdag wegens ziekte op het laatste moment af voor haar eerste partij bij het WTA-toernooi van New Haven.

Bertens speelde twee keer eerder tegen Plísková, maar dat is al lang geleden. In 2010 won de Wateringse in twee sets bij een klein hardcourttoernooi in Torhout. Twee jaar later zegevierde ze in drie sets bij het graveltoernooi in het Marokkaanse Fés.

Kristyna Plísková is de tweelingzus van Karolína Plísková, de nummer acht van de wereld. Ze kwam op de US Open nooit verder dan de tweede ronde. Ook Bertens heeft weinig goede herinneringen aan het toernooi in New York. Ze bereikte twee keer de tweede ronde; bij haar debuut in 2012 en in 2015.

Titelverdediger Stephens tegen Rodina

Bertens zit in het onderste kwart van het schema, waardoor ze in de vierde ronde mogelijk de als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki tegenkomt. De verliezend finalist in 2009 en 2014 start tegen de Australische Sam Stosur, de winnares van 2011.

Titelverdediger Sloane Stephens, als derde geplaatst in New York, opent haar US Open tegen de Russische Evgeniya Rodina. Nummer één van de wereld Simona Halep speelt in de eerste ronde tegen Kaia Kanepi uit Estland, terwijl zesvoudig winnares Serena Williams begint tegen Magda Linette uit Polen

Prima loting voor Haase

Haase zal niet ontevreden zijn over zijn loting voor de eerste ronde van het mannentoernooi. De 31-jarige Nederlander neemt het voor de eerste keer in zijn loopbaan op tegen de acht jaar jongere thuisspeler McDonald.

Haase staat op de wereldranglijst 31 plaatsen hoger dan zijn Amerikaanse tegenstander (48 om 79). Bij winst treft de Hagenaar in de tweede ronde mogelijk de als tiende geplaatste Belg David Goffin.

Haase deed acht keer eerder mee aan het hoofdtoernooi van de US Open. Hij won pas twee partijen; in 2011 en in 2015 bereikte hij de tweede ronde.

Titelverdediger Rafael Nadal begint de jacht op zijn vierde US Open-titel tegen zijn ervaren landgenoot David Ferrer, die twee keer de halve finales bereikte in New York. Roger Federer treft de Japanner Yoshihito Nishioka, terwijl Novak Djokovic de Hongaar Márton Fucsovics lootte. Federer en Djokovic kunnen elkaar al in de kwartfinales treffen.

De US Open begint maandag. Arantxa Rus is nog in de race om zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Bibiane Schoofs, Thiemo de Bakker, Scott Griekspoor en Tallon Griekspoor verloren in de eerste ronde van de kwalificaties, Lesley Kerkhove strandde in de tweede ronde.