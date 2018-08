Rus naar tweede ronde kwalificaties US Open, Griekspoor redt het niet

De 27-jarige Rus won in de nacht van woensdag op donderdag in de eerste ronde van Irina Khromacheva uit Rusland: 7-6 (3) en 6-3. De nummer 110 van de wereld, is in de kwalificaties voor het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar als zevende geplaatst.

Ze stuit nu op Elena Rybakina uit Kazachstan. Daarna moet ze nog een partij winnen om het hoofdtoernooi te halen bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Lesley Kerkhove wist dinsdag al de tweede kwalificatieronde te halen, waarin ze Sofya Zhuk uit Rusland treft. De Zeeuwse drong vorig jaar door tot het hoofdtoernooi. Bibiane Schoofs ging in de eerste ronde ten onder.

Kiki Bertens is als enige Nederlandse rechtstreeks tot het hoofdtoernooi op Flushing Meadows toegelaten. De winnares van het toernooi van Cincinnati is als dertiende geplaatst. Vorig jaar vloog de 26-jarige Bertens er al in de eerste ronde uit, waardoor ze nu veel punten kan pakken.

Griekspoor als laatste Nederlandse man onderuit

Bij de mannen zijn alle Nederlandse uitgeschakeld in de kwalificaties. Tallon Griekspoor moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in het grote talent Felix Auger-Aliassime.

De net achttienjarige Canadees won met 7-5 en 6-3 van de mondiale nummer 187, wiens oudere broer Scott een dag eerder ook al meteen werd uitgeschakeld. Dat gebeurde eveneens met Thiemo de Bakker.

Bij de mannen is Robin Haase als enige Nederlander zeker van een plek in het hoofdtoernooi.