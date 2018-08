Alleen Kerkhove bereikt tweede ronde kwalificaties US Open

De 26-jarige Kerkhove rekende in New York in de eerste ronde af met Su-jeong Jang uit Zuid-Korea. Kerkhove won de eerste set met 6-0 en pakte het tweede bedrijf met 7-5.

In de volgende ronde treft Kerkhove, die momenteel de 227e plek op de wereldranglijst bekleedt, met de Russische Sofya Zhuk de huidige mondiale nummer 142. Vorig jaar sloeg Kerkhove zich door de kwalificaties van de US Open en maakte ze haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

Schoofs had weinig in te brengen tegen de Ysaline Bonaventure. Het werd 6-3 en 6-2 voor de Belgische, die in de kwalificaties als achtste is ingeschaald. Rus, als 32e geplaatst in de voorrondes, speelt woensdag nog tegen de Russin Irina Khromacheva.

Kiki Bertens is als enige Nederlandse rechtstreeks tot het hoofdtoernooi op Flushing Meadows toegelaten. De winnares van het toernooi van Cincinnati is als dertiende geplaatst. Vorig jaar vloog de 26-jarige Bertens er al in de eerste ronde uit, waardoor ze nu veel punten kan pakken.

Griekspoor en De Bakker na één ronde al klaar

Scott Griekspoor kon het voorbeeld van Kerkhove niet volgen. De 27-jarige Noord-Hollander was in de eerste ronde niet opgewassen tegen Norbert Gombos uit Slowakije: 4-6, 6-4 en 3-6.

De Bakker verloor eveneens in drie sets. De nummer 213 ging ten onder tegen de Amerikaan JC Aragone, die huidige mondiale 257: 4-6, 7-6 (3) en 6-7 (5).

Tallon Griekspoor, de jonge broer van Scott speelt woensdag tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Bij de mannen is Robin Haase als enige Nederlander zeker van een plek in het hoofdtoernooi.