Zieke Bertens meldt zich op laatste moment af voor WTA New Haven

Bertens zou dinsdag om 18.00 uur Nederlandse tijd aantreden tegen de Estse Anett Kontaveit, die ze vorige week versloeg in Cincinnati. De nummer dertien van de wereld doet wel mee aan het dubbelspel. Ze vormt een koppel met de Zweedse Johanna Larsson.

"Het spijt me voor de fans dat ik niet kan spelen", laat Bertens via een tweet van de organisatie weten. "Hopelijk kan ik er volgend jaar wel bij zijn."

Bertens won vorige week verrassend het toernooi in Cincinnati. Ze was in de finale te sterk voor Simona Halep, de nummer één van de wereld.

De Roemeense meldde zich zondag na haar verloren partij tegen Bertens al af voor New Haven, dat voor veel vrouwen het laatste voorbereidingstoernooi op de US Open is. Dat laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 27 augustus.

Bertens verkeert in uitstekende vorm

De afmelding van Bertens lijkt verstandig met het oog op de US Open, aangezien ze maar een dag rust heeft gehad na haar toernooizege.

Vorig jaar kwam de Zuid-Hollandse niet door de eerste ronde in New York, waardoor zij bij een goed resultaat veel punten kan pakken voor de wereldranglijst.

Bertens liet in Cincinnati met zeges op Coco Vandeweghe, Caroline Wozniacki (opgave), Kontaveit, Elina Svitolina, Petra Kvitova en Halep zien dat ze in blakende vorm verkeert. Een week eerder bereikte ze in Montreal al de kwartfinales.

Door haar winst in Cincinnati is Bertens opgeklommen naar de dertiende plek op de WTA-ranglijst, haar beste ranking ooit.