Bertens door titel in Cincinnati naar historische dertiende plek op ranglijst

Het is voor het eerst in 21 jaar dat er weer een Nederlandse in de top 13 van de wereldranglijst staat. Brenda Schultz was in 1997 de laatste die daarin slaagde.

De hoogste positie van de inmiddels 47-jarige Noord-Hollandse was de negende plaats in mei 1996. De beste klassering ooit van een Nederlandse op de WTA-ranking is overigens de vijfde plek van Betty Stöve in 1977.

Enkele maanden geleden stond de 26-jarige Bertens voor het eerst in de top 15 van de wereldranglijst. Ze had toen net de finale van het graveltoernooi in Madrid bereikt, waardoor ze drie plekken steeg naar de vijftiende positie.

Bertens is top 10 de baas in Cincinnati

Bertens, die begin augustus in Montreal al de kwartfinales haalde, maakte deze week veel indruk in Cincinnati door op haar weg naar de finale onder anderen top 10-speelsters Elina Svitolina, Petra Kvitová en Caroline Wozniacki (opgave) te verslaan.

In de finale van zondag was ze bovendien in drie sets te sterk voor Simona Halep, de nummer één van de wereld. De Roemeense blijft door haar finaleplaats de aanvoerder van de wereldranglijst met ruim tweeduizend punten voorsprong op de Deense Wozniacki.

Alleen de Spaanse Garbiñe Muguruza (twaalfde), de Russin Daria Kasatkina (elfde) en de Letse Jelena Ostapenko (tiende) houden Bertens op dit moment nog van een plek in de top tien van de wereldranglijst.

Top 10 op WTA-ranking 1. Simona Halep - 8061 punten

2. Caroline Wozniacki - 5975 punten

3. Sloane Stephens - 5482 punten

4. Angelique Kerber - 5305 punten

5. Petra Kvitová - 4840 punten

6. Caroline Garcia - 4725 punten

7. Elina Svitolina - 4555 punten

8. Karolína Plisková - 4105 punten

9. Julia Görges - 3815 punten

10. Jelena Ostapenko - 3797 punten

13. Kiki Bertens - 3260 punten

US Open

De pupil van coach Raemon Sluiter doet deze week waarschijnlijk nog mee aan het toernooi van New Haven. Dat is tevens de laatste keer dat ze in actie komt voor de US Open, het Grand-Slam toernooi in New York dat op 27 augustus begint.

Bertens kwam op de US Open nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar strandde de kersverse nummer dertien van de wereld al in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Griekse Maria Sakkari.