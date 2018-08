Emotionele Bertens hoopt in toekomst vaker topduels met Halep te spelen

"Ik heb hier geen woorden voor, ik ben zo blij. Het was een geweldig toernooi", stamelde Bertens bij de prijsuitreiking, terwijl ze tegen de tranen vocht. Ze wist nooit eerder te winnen van een speelster die op dat moment de mondiale nummer één was.

In de eindstrijd tegen Halep (2-6, 7-6 (6) en 6-2) leek Bertens op een nederlaag af te stevenen. Ze moest zelfs een matchpoint wegwerken, maar knokte zich naar de onverwachte zege.

In haar dankwoord richtte ze zich onder andere tot haar trainer Raemon Sluiter. "Raemon, bedankt voor alles. Je bent al drie jaar een geweldige steun."

De 26-jarige Bertens won eerder toernooien in Fez, Neurenberg (tweemaal), Gstaad en Charleston. Zondag speelde ze voor het eerst een finale op een andere ondergrond dan gravel.

De zege op het hardcourttoernooi komt in een jaar waarin ze de kwartfinales haalde op het 'heilige gras' van Wimbledon. Dat was haar beste prestatie op een Grand Slam na haar halvefinaleplek op Roland Garros.

Dankzij haar toernooizege stijgt Bertens maandag naar de dertiende plek op de wereldranglijst, haar hoogste ranking ooit. Ze speelde vijf keer tegen Halep en won voor de tweede keer van de mondiale nummer één.

"Hopelijk kunnen we in de toekomst meer van zulke wedstrijden spelen", keek Bertens vast vooruit.

Halep vindt dat Bertens toernooiwinst verdient

De Roemeense feliciteerde Bertens met haar zege. "Kiki speelde geweldig, ze heeft het verdiend om hier te winnen. Ik wens haar het beste voor de toekomst."

Volgens planning Bertens zou Bertens komende week op het WTA-toernooi van New Haven spelen. Daar moet ze het in de eerste ronde opnemen tegen Anett Kontaveit, die ze in Cincinnati al versloeg.

Omdat Bertens onverwacht de finale haalde in Ohio is het nog de vraag of ze naar New Haven afreist. Mogelijk neemt ze rust in voorbereiding op de US Open, de Grand Slam op hardcourt die op maandag 27 augustus begint.