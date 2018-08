Bertens stunt in finale Cincinnati met zege op nummer één Halep

De nummer één van de wereld won de eerste set dankzij twee breaks probleemloos. In de tiebreak van de tweede set moest Bertens een matchpoint wegwerken. Daarna stoomde ze door naar de zesde toernooizege in haar carrière en de eerste die ze niet op gravel behaalde.

Het was de derde finale voor de pupil van coach Raemon Sluiter in 2018. Eerder won ze het graveltoernooi van Charleston en verloor ze op dezelfde ondergrond in Madrid.

Op het sterk bezette toernooi in Cincinnati bereiden veel topspelers zich voor op de US Open, die op maandag 27 augustus begint. Bertens liet met zeges op Coco Vandeweghe, Caroline Wozniacki (opgave), Anett Kontaveit, Elina Svitolina en Petra Kvitova louter speelsters uit de top dertig van de wereldranglijst zien dat ze in blakende vorm verkeert.

Bertens zal maandag op de nieuwe WTA-ranglijst de dertiende plek innemen en daarmee behaalt ze de hoogste ranking uit haar carrière. Halep, die tot haar nederlaag tegen Bertens negen duels op rij ongeslagen was, is dankzij haar finaleplaats op het toernooi in Ohio met grote voorsprong de nummer één van de wereld. Ze staat ruim tweeduizend punten voor op Wozniacki.

Bertens verliest meteen eerste servicegame

Bertens begon de wedstrijd slecht door haar service in te leveren. Die klap kwam ze in de eerste set niet meer te boven. Halep plaatste op 4-2 nog een break en trok de set in de volgende game ondanks het eerste breakpoint voor Bertens naar zich toe.

In de tweede set nam Bertens wat meer risico en speelde ze aanvallender tegen de beweeglijke Roemeense. Dat leidde al op de eerste opslagbeurt van Halep tot een voorsprong van 0-40, maar haar tegenstander werkte de drie breakpoints weg.

Het bleek uitstel van executie, want op de tweede opslagbeurt van de 26-jarige Halep sloeg Bertens wel toe. Bij een 4-2 voorsprong kwam Bertens voor het eerst in de tweede set in de problemen en Halep profiteerde door na enkele lange rally's terug te breken.

Halep laat matchpoint onbenut

Bertens bleef in het vervolg goed serveren, toch draaide de set uit op een tiebreak. Daarin kwam Bertens met 4-2 voor, maar desondanks kreeg Halep op 5-6 een matchpoint. Bertens werkte dat weg en wist even later de set te pakken.

In de derde set oogde Halep steeds vermoeider. Ze kon een vroege break van Bertens nog ongedaan maken, maar daarna liep de Nederlandse uit naar 5-1.

Halep kwam nog terug tot 5-2, maar met een ace op haar eerste matchpoint pakte Bertens de toernooizege.