Bertens knokt zich langs Kvitová en treft Halep in finale Cincinnati

De 26-jarige Bertens rekende in drie sets af met de als achtste geplaatste Kvitová: 3-6, 6-4, 6-2. De partij op het Amerikaanse hardcourt duurde circa twee uur.

In de finale in Cincinnati neemt de Nederlandse het op tegen de nummer een van de wereld Simona Halep. De Roemeense versloeg bij de laatste vier Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland in twee sets: 6-3 en 6-4.

Bertens maakte in de kwartfinales al indruk met een overwinning op Elina Svitolina, de mondiale nummer zeven. Eerder deze week versloeg ze ook Anett Kontaveit, Caroline Wozniacki (opgave) en Coco Vandeweghe.

Derde finale dit jaar voor Bertens

Voor Bertens wordt het haar derde finale van dit jaar. In april won ze het toernooi in Charleston en een maand later verloor ze de eindstrijd in Madrid, waarin uitgerekend Kvitová haar de baas was. Ze kan in Cincinnati haar zesde toernooizege op de WTA Tour boeken.

De nummer zeventien van de wereld is bezig aan een sterke periode. Na haar kwartfinaleplaats op Wimbledon bereikte ze vorige week op het hardcourttoernooi van Montreal ook de laatste acht dankzij onder meer zeges op toptienspelers Karolína Plísková en Kvitová.

Ze bereidt zich bij het toernooi in Cincinnati net als veel andere topspelers voor op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 27 augustus.

Kvitová had veel moeite met haar service

Tegen Kvitová zorgde Bertens op 2-2 voor de eerste break van de partij. De Tsjechische raakte daardoor niet van slag en won vervolgens vier games op rij en dus de openingsset.

In het tweede bedrijf kwam de pupil van coach Raemon Sluiter met 3-0 voor, maar ook die voorsprong gaf ze uit handen. Na zes breaks op rij trok ze even later alsnog de set naar zich toe.

Kvitova had in de tweede set duidelijk moeite met haar opslag. De nummer zes van de wereld sloeg slechts 29 procent van al haar eerste services in. Bertens stelde daar een percentage van 63 tegenover.

In de beslissende set nam de Zuid-Hollandse al vroeg een break voorsprong en die gaf ze in het vervolg niet meer uit handen. Op haar eerste matchpoint besliste ze de wedstrijd.