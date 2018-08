Djokovic weerstaat servicegeweld Raonic en bereikt halve finales Cincinnati

De Canadees leunde zoals wel vaker op zijn keiharde service, maar dat was tegen Djokovic onvoldoende. Raonic produceerde weliswaar 21 aces, maar sloeg ook negen dubbele fouten.

Djokovic sloeg slechts vijf aces, maar speelde veel meer solide dan Raonic. De nummer tien van de wereld wachtte geduldig op zijn kansen en stapte na tweeëneenhalf uur als overwinnaar van de baan.

In de halve finales speelt Djokovic, die in de vorige ronde titelverdediger Grigor Dimitrov naar huis stuurde, tegen Marin Cilic. De Kroaat was in twee sets te sterk voor Pablo Carreno-Busta, die in de achtste finales Robin Haase had verslagen.

Speelschema loopt vertraging op door regenval

Vanwege de vele regen in Cincinnati deze week, is de andere halve finale nog niet bekend. De resterende twee kwartfinales worden later op vrijdag nog gespeeld.

De Belg David Goffin en de Argentijn Juan Martin del Potro nemen het eerst tegen elkaar op, voordat Roger Federer en Stan Wawrinka in een Zwitsers onderonsje gaan uitmaken wie de laatste halvefinalist wordt.

Federer voegde zich eerder op vrijdag als laatste bij de laatste acht. De nummer twee van de wereld was met 6-1 en 7-6 te sterk voor de Argentijn Leonardo Mayer. Wawrinka was de Hongaar Marton Fucsovics met 6-4 en 6-3 de baas.