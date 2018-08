Djokovic en Federer bereiken halve finales in Cincinnati

De Canadees leunde zoals wel vaker op zijn keiharde service, maar dat was tegen Djokovic onvoldoende. Raonic produceerde weliswaar 21 aces, maar sloeg ook negen dubbele fouten.

Djokovic sloeg slechts vijf aces, maar speelde veel meer solide dan Raonic. De nummer tien van de wereld wachtte geduldig op zijn kansen en stapte na tweeëneenhalf uur als overwinnaar van de baan.

In de halve finales speelt Djokovic, die in de vorige ronde titelverdediger Grigor Dimitrov naar huis stuurde, tegen Marin Cilic. De Kroaat was in twee sets te sterk voor Pablo Carreno-Busta, die in de achtste finales Robin Haase had verslagen.

De andere halve finale op het hardcourt in Cincinnati gaat tussen Roger Federer en David Goffin. Vanwege de vele regen deze week konden zij pas vrijdagavond (lokale tijd) hun kwartfinales afwerken.

Federer treft Goffin in halve finale

De als tweede geplaatste Federer was in een Zwitsers onderonsje te sterk voor Stan Wawrinka. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar en al zeven keer eerder de sterkste in Cincinnati, won met 6-7, 7-6 en 6-2.

In de eerste set waren de twee Zwitsers aan elkaar gewaagd, maar was Wawrinka oppermachtig in de tiebreak, waarin hij maar twee punten afstond. Ook in de tweede set vielen er geen breaks te noteren. De 33-jarige Wawrinka kwam tot op twee punten van de winst, maar de vier jaar oudere Federer sleepte een derde set uit het vuur.

In het beslissende bedrijf was de pijp leeg bij Wawrinka. Tot 2-2 kon hij Federer bijbenen, maar daarna verloor hij vier games op rij en dus de partij.

Ook in de partij tussen David Goffin en Juan Martin del Potro moesten tiebreaks de beslissing brengen. De Belg toonde zich daarin de sterkste, won met 7-6 (5) en 7-6 (4) van de Argentijn en mag zich daarom opmaken voor een strijd met Federer om een finaleplaats.