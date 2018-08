IJzersterke Bertens in halve finales Cincinnati na knappe zege op Svitolina

Bertens begon nog matig aan de partij door in de eerste set met 1-4 achter te komen, maar was in het vervolg oppermachtig tegen de nummer zeven van de wereld. Dankzij vijf games op rij won ze het eerste bedrijf met 6-4.

In de tweede set pakte de 26-jarige Wateringse vanaf een 1-2-achterstand vier games op rij. Op 5-2 kon Bertens de partij op eigen service nog niet binnenhalen, maar een game later was het op de opslag van Svitolina wel raak voor de Nederlandse.

"Ik heb nooit zo goed gepresteerd tijdens het hardcourtseizoen, de afgelopen jaren won ik maar weinig wedstrijden op deze ondergrond", zei Bertens na afloop. "Toen ik vorige week in Noord-Amerika arriveerde, dacht ik: ik ga gewoon zo veel mogelijk partijen proberen te spelen. In Montreal heb ik er een aantal gespeeld en nu doe ik het zelfs nog beter. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee."

Voor een plek in de eindstrijd in Cincinnati neemt Bertens het zaterdag op tegen Petra Kvitová. De als achtste geplaatste Tsjechische won in de kwartfinales met moeite van Elise Mertens uit België: 7-5, 5-7, 6-3. Vorige week was Bertens in Montreal nog te sterk voor Kvitová.

Restant tegen Kontaveit

Bertens speelde eerder op vrijdag nog het restant van haar kwartfinaleduel met Anett Kontaveit. Die partij werd donderdag gestaakt vanwege de regen. De 26-jarige Bertens begon de hervatting bij een achterstand van 4-1 in de tweede set. Het eerste bedrijf had de Zuid-Hollandse al met 6-3 gewonnen.

Kontaveit hield in de hervatte partij haar voordeel vast en trok de tweede set met 6-2 naar zich toe. In de derde set verspeelde Bertens een break voorsprong, maar nadat ze in de zevende game wederom door de opslag van de Estse heen brak, was het pleit beslecht. Bertens won uiteindelijk met 6-3, 2-6 en 6-3.

Sterke periode Bertens

Bertens is bezig aan een sterke periode. Na haar kwartfinaleplaats op het gras van Wimbledon bereikte ze vorige week op het hardcourttoernooi van Montreal ook de laatste acht, door onder meer zeges op toptienspeelsters Karolína Plísková en Kvitová.

De pupil van coach Raemon Sluiter bereidt zich bij het toernooi in Cincinnati net als veel andere topspelers voor op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 27 augustus.

Schuurs verder in dubbelspel

In het dubbelspel was er succes voor Demi Schuurs. Met de Belgische Elise Mertens als haar partner bereikte ze de halve finales door het als eerste geplaatste koppel Barbora Krejciková/Katerina Siniaková uit Tsjechië in twee sets te verslaan: 6-4, 6-1.

Schuurs en Mertens gaan nu met het Amerikaanse duo Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria om een plek in de finale op het hardcourt in Cincinnati strijden.

De 25-jarige Limburgse is bezig aan een opzienbarend goed seizoen. Schuurs won al zes WTA-titels in het dubbelspel, waarvan de laatste vorige week in Montreal met Ashleigh Barty uit Australië.

Ze zegevierde met Barty ook al in Rome, met Mertens in Hobart en Rosmalen, met Kiki Bertens aan haar zijde in Brisbane en met de Sloveense Katarina Srebotnik als haar dubbelpartner in Neurenberg.