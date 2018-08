Bertens naar kwartfinales in Cincinnati na overwinning op Kontaveit

De partij in de derde ronde was donderdag gestaakt vanwege de regen. De 26-jarige Bertens begon de hervatting bij een achterstand van 4-1 in de tweede set. Het eerste bedrijf had de Zuid-Hollandse al met 6-3 naar zich toe getrokken.

Ze kreeg op de service van de 22-jarige Estse, de mondiale nummer dertig, direct een breakkans, maar die wist ze niet te verzilveren. Na een slordige servicegame verloor Bertens vervolgens direct de set.

In de beslissende set liet Bertens opnieuw kansen op een break liggen, maar op 1-1 kreeg ze hulp van Kontaveit. Zij leverde met een dubbele fout haar service in, waardoor Bertens de break cadeau kreeg.

Ze leverde die voorsprong nog wel in, maar een nieuwe break op 3-3, na wederom een slordige game van Kontaveit, gaf Bertens niet meer uit handen. Ze sloeg op de service van Kontaveit direct toe op haar eerste matchpoint.

Bertens treft nu Oekraïense Svitolina

In de kwartfinales neemt Bertens het later op vrijdag (lokale tijd) op tegen de Oekraïense Elina Svitolina, die in Ohio als vijfde is geplaatst.

De nummer zeven van de wereld was in twee keer 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Amanda Anisimova, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten.

Bertens is bezig aan een sterke periode. Na haar kwartfinaleplaats op het gras van Wimbledon bereikte ze vorige week op het hardcourttoernooi van Montreal ook de laatste acht, onder meer door zeges op toptienspeelsters Karolína Plísková en Petra Kvitová.

Ze bereidt zich bij het toernooi in Cincinnati net als veel andere topspelers voor op de US Open. Dat laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 27 augustus.