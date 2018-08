Williams hoorde vlak voor monsternederlaag dat moordenaar zus vrijgelaten was

"Ik kon het nieuws niet uit mijn gedachten krijgen", zegt Williams in een donderdag verschenen interview in TIME. "Op de baan heb ik gestreden, dat is het enige dat ik erover kan zeggen."

Op 31 juli leed de voormalige nummer één van de wereld een monsternederlaag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in San José. Het gebeurde de 23-voudig Grand Slam-kampioene sinds haar profdebuut in 1995 niet eerder dat ze in een wedstrijd maar één game won.

Toen Williams kort voor het begin van de wedstrijd op haar telefoon Instagram bekeek, ontdekte ze dat Robert E. Maxfield eerder dit jaar was vrijgelaten uit de gevangenis. Maxfield werd in 2006 tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld voor de moord op Price. Wegens goed gedrag kwam hij drie jaar eerder op vrije voeten.

Price was de halfzus en persoonlijk begeleider van Serena en Venus Williams aan het begin van hun tenniscarrière. "Ik denk alleen maar aan haar kinderen", vertelt Williams. "Goed gedrag of niet, ik krijg mijn zus er niet mee terug. Het is oneerlijk dat ik haar nooit meer een knuffel kan geven."

Williams wil moordenaar ooit kunnen vergeven

Williams is er tot haar spijt nog niet aan toe om de moordenaar van haar halfzus te vergeven, vertelt ze in het interview. "Zover ben ik nog niet. In de Bijbel staat veel over vergeving. Ik wil mijn dochter Olympia ook leren wat vergeven inhoudt en zelf de daad bij het woord voegen. Ik wil kunnen vergeven, ooit zal me dat lukken."

Na haar nederlaag in San José meldde Williams zich om privéredenen af voor het toernooi in Montreal. Deze week verloor ze bij haar eerste optreden in Cincinnati in drie sets van Petra Kvitová.

De 36-jarige Williams bereidt zich voor op de US Open die op 27 augustus begint. Ze wist het Grand Slam-toernooi in New York al zesmaal te winnen.