Gefrustreerde Haase onderuit in derde ronde Cincinnati

Haase was duidelijk gefrustreerd dat hij zijn uitstekende optreden van woensdag tegen de Duitse nummer vier van de wereld geen goed vervolg kon geven en mopperde over het niveau van zijn eigen spel. Na een uur en een kwartier was de eenzijdige wedstrijd voorbij.

De partij in de staat Ohio, in het noordoosten van de Verenigde Staten, begon vijf uur later dan gepland door de zware regenval. Toen het eindelijk droog was geworden, verloor Haase de eerste set in 39 minuten met 6-4 en in het tweede bedrijf moest hij al direct zijn eerste servicebeurt inleveren.

De 31-jarige Hagenaar kwam niet meer over die teleurstelling heen en verloor kansloos van de als dertiende geplaatste Spanjaard. Hij wist zijn tegenstander in totaal slechts één keer te breken en leverde zelf vier keer zijn service in.

Haase verloor ook de twee voorgaande duels met Carreño Busta, in 2013 in Barcelona en in 2015 in Gstaad. De 27-jarige Spanjaard speelt in de kwartfinales in Cincinnati tegen de Rus Karen Khachanov of de als zevende geplaatste Kroaat Marin Cilic.

Vorige week in Toronto bereikte Haase nog de kwartfinales. Desondanks zakte hij voor het eerst in ruim een jaar tijd uit de top vijftig van de wereldranglijst (van 39 naar 55). Door zijn optreden in Cincinnati boekt hij waarschijnlijk weer wat plaatsen winst.

Partij Bertens wordt vrijdag hervat

Kiki Bertens moet haar partij in de achtste finales in Cincinnati vrijdag afmaken. Haar wedstrijd tegen Anett Kontaveit uit Estland werd donderdag in de tweede set onderbroken door de regen.

De Wateringse won de eerste set met 6-3, maar stond in de tweede set met 4-1 achter. Het restant begint vrijdag niet eerder dan 18.30 uur Nederlandse tijd.

De partij van Bertens was, net als bij haar tweestrijd met Caroline Wozniacki in de tweede ronde, al later begonnen door de regen. Toen het later op de avond opnieuw begon te regenen in Cincinnati, liet de toernooiorganisatie weten dat het hele programma van de avond afgelast was.

Ook Novak Djokovic stond op dat moment op de baan. De Servische winnaar van Wimbledon speelde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het tweetal was net aan de derde set begonnen.