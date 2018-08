Nationale bonden stemmen na 118 jaar voor hervorming Davis Cup

Ruim 71 procent van de bonden ging akkoord, wat net voldoende was voor een tweederde meerderheid. Ook de Nederlandse bond KNLTB was voor de hervorming van het 118 jaar oude toernooi.

De eerste editie van de vernieuwde Davis Cup-finale wordt van 18 tot en met 24 november gehouden in Madrid of Lille. De speelstad wordt de komende weken bekendgemaakt.

De achttien finalisten (de vier halvefinalisten van een jaar eerder, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards) strijden in zes groepen van drie om een plek in de kwartfinales op vrijdag. Op zaterdag vinden de halve finales plaats en op zondag 24 november de eindstrijd. De voorronden vinden plaats in februari.

Er wordt gespeeld volgens het best-of-threesysteem. Er was veel kritiek op het oude format, omdat spelers soms in een weekend meerdere vijfsetters speelden.

De wedstrijden in de Davis Cup worden dit jaar nog verspreid over het hele seizoen afgewerkt.



'Davis Cup financiëel onder druk'

Voor de bonden is vooral het financiële perspectief interessant. De ITF bereikte een sponsordeal met Kosmos, een investeringsgroep van FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué. Er zou de komende 25 jaar 3 miljard dollar beschikbaar komen voor het evenement.

"De Davis Cup en Fed Cup staan in de huidige opzet enorm onder druk, om financiële en sporttechnische redenen", zegt Erik Poel, de algemeen directeur van de KNLTB dan ook.

"Daarom is het goed dat er nu in de aanpak veranderingen worden doorgevoerd. Er is geluisterd naar de landen en het plan dat er in maart lag, is op een aantal punten aangepast."

"De nieuwe opzet geeft ons de kans een thuiswedstrijd te organiseren zonder dat we daar verlies op maken. Het speelschema wordt voor de spelers minder belastend en is makkelijker te combineren met hun persoonlijke speelschema. Daardoor is de kans groter dat teams in hun sterkste opstelling kunnen spelen. Dat is voor zowel de spelers als het publiek aantrekkelijk."