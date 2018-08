Bertens door opgave Wozniacki naar achtste finales in Cincinnati

De partij had flinke vertraging opgelopen door de regen. Op 5-4 leverde Wozniacki haar opslag in. Ze begon vervolgens niet meer aan de tweede set. De als tweede geplaatste Deense had last van een knieblessure.

Bertens wenste Wozniacki beterschap. "Ik hoop voor haar dat ze op tijd fit is voor de US Open. Ze serveerde niet zo goed als ze normaal doet en ook had ze volgens mij wat moeite met goed bewegen."

De huidige nummer zeventien van de wereld zei dat ze enige moeite had om zich aan de omstandigheden aan te passen. "Het was een beetje zwaar om in de nacht te spelen, ik speel liever als het warm is. Maar ik heb geprobeerd zo agressief mogelijk te spelen."

Bertens verwacht goede partij tegen Kontaveit

In de achtste finales treft de Nederlandse Anett Kontaveit uit Estland. Van de vorige twee ontmoetingen won Bertens alleen de laatste. "Ik ken haar vrij goed, ze is een geweldige speelster", zei de Westlandse. "Het wordt een goede wedstrijd, want zij is ook in goede vorm."

Bertens is bezig aan een sterke periode. Na haar kwartfinaleplaats op het gras van Wimbledon bereikte ze vorige week op het hardcourttoernooi van Montreal ook de laatste acht, onder meer door zeges op toptienspeelsters Karolína Plísková en Petra Kvitová.

"Ik ben erg blij met mijn vorm", aldus Bertens. "Mijn spel op gras en hardcourt is echt beter geworden. Daar hebben we hard aan gewerkt.''

Veel topspelers bereiden zich bij het toernooi in Cincinnati voor op de US Open, die op 27 augustus begint. In het mannentoernooi bereikte Robin Haase woensdag knap de derde ronde door de nummer vier van de wereld Alexander Zverev te verslaan.