Serena Williams strandt in tweede ronde Cincinnati, Federer wel verder

De 36-jarige Williams trok na precies twee uur spelen aan het kortste eind tegen Kvitová, de nummer zes van de wereld: 3-6, 6-2 en 3-6.

De vroege uitschakeling van Williams op het Amerikaanse hardcourttoernooi is een nieuwe tegenvaller voor de 23-voudig Grand Slam-winnares, die nog op de weg terug is na haar zwangerschap.

Williams speelde in Cincinnati pas haar zesde toernooi van het jaar. De verliezend Wimbledon-finalist leed begin deze maand een historische nederlaag in San José - Williams won maar één game in haar eersterondepartij tegen Johanna Konta - en meldde zich vervolgens af voor het WTA-toernooi in Montreal van vorige week.

De huidige nummer 27 van de wereld bereidt zich voor op de US Open, die op 27 augustus begint. Williams schreef het Grand Slam-toernooi in New York zes keer en in 2014 voor het laatst op haar naam.

Federer wint eerste partij sinds Wimbledon

Roger Federer wist zich in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) wel voor de derde ronde te plaatsen. De Zwitser rekende zonder veel moeite af met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-4 en 6-4.

Het was de eerste wedstrijd van Federer sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon vorige maand. De huidige nummer twee van de wereld moest toen zijn meerdere erkennen in de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

De 37-jarige Federer kan het toernooi in Cincinnati al voor de achtste keer op zijn naam schrijven. In 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 en 2015 toonde hij zich al de sterkste op het Amerikaanse hardcourt.

In de derde ronde neemt Federer het op tegen de Argentijn Leonardo Mayer, de nummer vijftig van de wereld.