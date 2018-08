Oud-winnaars Wawrinka en Kuznetsova krijgen wildcard voor US Open

De 33-jarige Wawrinka won het toernooi in New York in 2016. De Zwitser liet het toernooi vorig jaar schieten vanwege een knieblessure. Hij beëindigde zijn seizoen in dat jaar al in augustus.

De drievoudig Grand Slam-winnaar is door zijn blessureleed afgezakt naar de 151e plek op de wereldranglijst, waardoor hij niet automatisch gekwalificeerd was voor de US Open.

Kuznetsova won het toernooi in 2004. De 33-jarige Russin is momenteel de nummer 88 van de wereld. Daarmee staat ze één plek onder Azarenka.

De 29-jarige Wit-Russische, die door zwangerschap en een lange strijd om de voogdij van haar zoontje de laatste jaren veel toernooien gemist heeft, krijgt als tweevoudig finaliste (2012, 2013) ook een wildcard van de organisatie.

De US Open begint op maandag 27 augustus.