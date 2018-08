Murray naar eigen zeggen dicht bij vorm die nodig is om toppers te verslaan

"Ik heb dit jaar drie keer verloren van een speler uit de top twintig", aldus Murray maandag in Cincinnati na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen Lucas Pouille (6-1, 1-6 en 6-4).

"Maar ik was twee keer dicht bij de overwinning, dus dat is in ieder geval positief. Als ik tien tot vijftien procent kan verbeteren, kan ik dit soort wedstrijden in mijn voordeel beslissen."

De 31-jarige Schot kwam bijna een jaar niet in actie vanwege een slepende heupblessure en keerde in juni op het gras van Queen's terug op de ATP Tour. Daar ging hij in drie sets onderuit tegen Nick Kyrgios.

Een week later verloor de drievoudig Grand Slam-winnaar op het gras van Eastbourne in de tweede ronde van Kyle Edmund, waarna hij besloot dat hij niet fit genoeg was voor Wimbledon.

Murray heeft 'meer constantheid' nodig

Vorige week keerde Murray op het hardcourt in Washington opnieuw terug op de baan. In de Amerikaanse hoofdstad boekte hij drie zwaarbevochten overwinningen. Vervolgens besloot de Schot niet de baan op te gaan voor zijn kwartfinale, omdat hij zich opnieuw niet fit genoeg voelde.

Murray, inmiddels afgezakt naar de 375e plaats op de wereldranglijst, zegt meer constantheid nodig te hebben in zijn spel om van spelers als Pouille te winnen. "Het gaat tijd kosten voordat ik die constantheid weer heb gevonden. Nu moet ik in de weken dat ik geen toernooi speel nog 70 tot 80 procent besteden aan fysieke oefeningen in plaats van tennissen."

"Als ik het grootste deel van die tijd weer kan besteden aan tennis, wordt mijn spel hopelijk beter", aldus Murray.

Het volgende toernooi van de Schot wordt waarschijnlijk de US Open. Murray moet nog wel een definitief besluit nemen of hij mee wil doen aan het Grand Slam-toernooi in New York, dat op 27 augustus begint.