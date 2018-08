Murray direct onderuit op Masters-toernooi Cincinnati, Djokovic wel door

Door de nederlaag tegen de Fransman kan de 31-jarige Murray de negatieve spiraal waarin hij zich bevindt nog niet doorbreken. De Brit heeft na zijn slepende heupblessure nog geen grote resultaten geboekt.

In juli trok de drievoudig Grand Slam-winnaar zich op het laatste moment terug voor Wimbledon. Sindsdien bereikte hij de kwartfinales in Washington, waarvoor hij zich wegens vermoeidheid terugtrok.

Daarna sloeg Murray het toernooi in Toronto over. Met een wildcard mocht de huidige nummer 375 van de wereld deelnemen in Cincinnati.

Djokovic en Wawrinka wel door

Novak Djokovic plaatste zich wel voor de tweede ronde door in twee sets af te rekenen met Steve Johnson. De Serviër had twee uur nodig om de Amerikaan te verslaan: 6-4 en 7-6 (4).

Voor Stan Wawrinka ging het iets minder eenvoudig. De Zwitser verloor een set van de Argentijn Diego Schwartzman, maar trok na bijna twee uur spelen wel aan het langste eind: 6-2, 4-6 en 6-3.

Met Djokovic, Wawrinka, Roger Federer, Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, Grigor Dimitrov, Kevin Anderson, Marin Cilic en Dominic Thiem heeft het toernooi in Ohio een sterk deelnemersveld.

Ook Robin Haase bereidt zich in Cincinnati voor op de US Open. Hij speelt dinsdag in de eerste ronde tegen de Serviër Filip Krajinovic.

Serena Williams zeer eenvoudig verder

Bij de vrouwen plaatste Serena Williams zich zeer overtuigend voor de volgende ronde. De Amerikaanse rekende na slechts 1 uur en 6 minuten af met de Russische Daria Gavrilova: 6-1 en 6-2.

Williams, die zich begin augustus vanwege "persoonlijke redenen" nog afmeldde voor het WTA-toernooi in het Canadese Montreal, hoopt over enkele weken voor de zevende keer in haar loopbaan de US Open te winnen.