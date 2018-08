Hogenkamp ziet ondanks goede vorm af van deelname aan US Open

"Helaas zal ik de US Open dit jaar moeten missen. Het is jammer dat ik dit geweldige evenement moet overslaan na deze goede weken, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Ik zie je volgend jaar, New York!", schrijft Hogenkamp op Twitter.

De 26-jarige speler staat momenteel op de 137e plek van de wereldranglijst. Zondag schreef ze nog het ITF-toernooi van het Belgische Koksijde op haar naam.

Vorige maand won ze eveneens op gravel het ITF-toernooi van Praag. Ze is daardoor al tien duels op rij ongeslagen.

Hogenkamp speelde twee keer op US Open

De afgelopen twee jaar was Hogenkamp wel actief op Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelde ze al in de eerste ronde. In 2016 bereikte ze wel de tweede ronde, waarin de Hongaarse Timea Babos te sterk bleek.

Hogenkamp speelde in haar carrière acht keer op een Grand Slam, maar kwam nooit verder dan een tweede ronde. Vorig jaar bereikte ze met de 97e plek op de wereldranglijst haar hoogste ranking ooit.

De 138e editie van de US Open begint op 27 augustus en duurt tot en met 9 september.