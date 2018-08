Nadal neemt rust en meldt zich af voor Masters-toernooi Cincinnati

De 32-jarige Nadal maakte zijn beslissing zondagavond bekend, vlak nadat hij het Masters-toernooi in het Canadese Toronto op zijn naam had geschreven. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

"Het spijt me heel erg dat ik moet aankondigen dat ik niet ga spelen in Cincinnati", schreef Nadal op sociale media. "De reden is dat ik mijn lichaam goed wil blijven verzorgen en fit wil blijven. Ik ben ervan overtuigd dat het toernooi ook zonder mij een succes zal worden."

Nadal boekte in Toronto zijn vijfde toernooizege van het seizoen. De huidige nummer één van de wereld won eerder dit jaar Roland Garros en de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Rome.

Murray heeft wildcard voor Cincinnati

In 2013 wist Nadal voor de eerste en tot dusver enige keer het Masters-toernooi in Cincinnati te winnen. Dat was eveneens de enige keer dat hij tot de finale reikte in de stad in de Amerikaanse staat Ohio.

Eind juli werd al bekend dat Andy Murray een wildcard krijgt voor het hardcourttoernooi. De Schot is door veelvuldig blessureleed zo ver afgezakt op de mondiale ranglijst dat hij niet meer automatisch geplaatst is voor de grote toernooien.

Het Masters-toernooi in Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open, dat 27 augustus begint. Titelverdediger Nadal schreef het Grand Slam-toernooi in New York drie keer op zijn naam (2010, 2013 en 2017).