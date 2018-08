Nadal wint Masters-toernooi Toronto en verovert tachtigste titel in carrière

De 32-jarige Nadal was met 6-2 en 7-6 (4) te sterk voor de twaalf jaar jongere Tsitsipas. Hij had 1 uur en 43 minuten nodig om de partij te beslissen.

Voor de Spanjaard is het zijn vijfde toernooizege van het seizoen. Hij won eerder dit jaar Roland Garros en de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Rome. In totaal heeft hij nu tachtig ATP-titels op zijn palmares staan.

Tsitsipas wacht nog op zijn eerste toernooizege op de ATP Tour. De nummer 27 van de wereld haalde eerder dit jaar ook de eindstrijd in Barcelona, waarin hij slechts drie games pakte tegen Nadal (2-6 en 1-6).

Nadal forceerde in de derde game zijn eerste break van de partij en trok de eerste set in iets meer dan een halfuur naar zich toe.

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar leek op weg naar een eenvoudige zege toen hij in het tweede bedrijf opnieuw een break voorsprong nam. Op 5-4 mocht hij serveren voor de titel, maar Tsitsipas brak plotseling terug. In de tiebreak maakte Nadal het alsnog af.

Halep verovert titel in Montreal

Bij de vrouwen veroverde Simona Halep de titel in Montreal. De nummer een van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 7-6 (6), 3-6, 6-4. Ze besliste de wedstrijd na 2 uur en 39 minuten.

Voor Halep was het haar tweede titel in Montreal. In 2016 zegevierde ze voor de eerste keer. Halep staat nu op achttien titels op de WTA Tour. De Roemeense was de mondiale nummer drie eerder dit jaar in de finale van Roland Garros ook in drie sets de baas.

De eerste set in Montreal verliep onvoorspelbaar. Na een voorsprong van 4-1 leverde de 26-jarige Halep twee servicebeurten in (4-4). In de tiebreak verspeelde Stephens, die op 6-6 twee setpunten liet liggen, eerst een voorsprong van 0-4 en daarna van 2-5.

De 25-jarige Amerikaanse herstelde zich goed in de tweede set, maar in de derde set maakte ze toch weer te veel fouten. Halep benutte haar vierde wedstrijdpunt.