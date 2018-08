Haase sneuvelt in kwartfinales Masters-toernooi Toronto tegen Khachanov

De 31-jarige Haase had geen schijn van kans tegen de negen jaar jongere Rus. Na 55 minuten spelen moest hij zijn meerdere erkennen in Khachanov.

De partij ging tot 3-3 in de eerste set gelijk op, maar daarna won Haase nog maar één game van de mondiale nummer 38.

De 1,98 meter lange Rus was op zijn service dominant tegen Haase, die op de wereldranglijst één plek lager staat. Khachanov had dit hele toernooi pas één keer zijn service ingeleverd. Haase slaagde er maar twee keer in om een punt van de Rus af te pakken op diens eerste service.

Khachanov treft nu Nadal

Haase, die eerder dit toernooi won van Kei Nishikori, Mikhail Youzhny en het Canadese talent Denis Shapovalov, kon daarom geen vuist maken tegen de Rus die hard op weg is naar een plek in de top 25 van de wereld.

Vorig jaar bereikte de Hagenaar op het Canadese hardcourttoernooi wel de halve finales. Hij moest daarin buigen voor Roger Federer.

Khachanov staat in de halve finales tegenover de Spanjaard Rafael Nadal. De nummer één van de wereld versloeg Marin Cilic uit Kroatië in drie sets. Hij verloor de eerste set, maar knokte zich terug in de wedstrijd: 2-6, 6-4 en 6-4.