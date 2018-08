Haase via 'lucky loser' Youzhny naar achtste finales in Toronto

De 31-jarige Haase kreeg vlak voor zijn geplande tweederondepartij tegen Del Potro te horen dat zijn Argentijnse opponent zich met een polsblessure had teruggetrokken.

Omdat Del Potro in de eerste ronde een bye had, kon Youzhny - die zijn landgenoot Evgeny Donskoy in het kwalificatietoernooi nog een walk-over gunde - zomaar in de tweede ronde instromen.

Daarin was de 36-jarige Rus echter niet opgewassen tegen Haase. De Hagenaar stuurde Youzhny, die aan een afscheidstournee bezig is, in twee sets naar huis: 7-5 en 6-2. De twee stonden in de door regen lange tijd onderbroken partij in totaal 1 uur en 56 minuten op de baan.

Met zijn overwinning zette Haase een sterke reeks tegen Youzhny voort. Hij verloor zijn eerste vijf duels met de Rus, waaronder de finale in Gstaad in 2013, maar wist sindsdien alle vier ontmoetingen in winst om te zetten.

In de achtste finales treft Haase de winnaar van de wedstrijd tussen de Italiaan Fabio Fognini en de jonge Canadees Denis Shapovalov. In de openingsronde was Nederlands beste tennisser nog knap te sterk voor de Japanner Kei Nishikori, ooit de nummer vier van de ATP-ranglijst.

Del Potro heeft weer last van linkerpols

Del Potro voelde zich enkele uren voor zijn wedstrijd tegen Haase genoodzaakt zich af te melden. "Mijn linkerpols heeft een paar dagen rust nodig", verklaarde de Argentijnse nummer vier van de wereld op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat Del Potro last van zijn linkerpols heeft. Hij worstelt al jaren met blessures aan het gewricht en miste tussen 2014 en 2016 als gevolg daarvan zelfs negen Grand Slams op rij.

Het is nog niet bekend of de Zuid-Amerikaan, eerder dit jaar nog halvefinalist op Roland Garros, op tijd fit is voor de US Open. In 2009 veroverde hij zijn enige Grand Slam-titel in New York.

Djokovic en Cilic ook naar achtste finales

Novak Djokovic blijft in de race voor zijn vijfde titel in Canada. De viervoudig kampioen uit Servië versloeg de Canadese thuisspeler Peter Polansky, die met een wildcard tot het hoofdschema toegelaten werd, in 6-3 en 6-4. Zijn volgende tegenstander is Dominic Thiem of Stefanos Tsitsipas.

De Kroaat Marin Cilic stuurde zijn jonge landgenoot Borna Coric naar huis (6-3, 3-6, 6-1) en de Bulgaar Grigor Dimitrov ontdeed zich met de grootste moeite van de Spanjaard Fernando Verdasco: 4-6, 6-2, 7-6 (5).