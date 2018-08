Bertens gunt mondiale nummer negen Plísková maar vier games in Montreal

Na iets minder dan anderhalf uur spelen stapte de 26-jarige Bertens als winnaar van het Canadese hardcourt. De Westlandse gunde haar leeftijdsgenoot slechts vier games: 6-2, 6-2. Beide sets duurden 43 minuten.

In de volgende ronde wacht Bertens opnieuw een zware opgave: Petra Kvitová, tweevoudig Wimbledon-winnaar, nummer acht van de wereld en in 2012 de beste in Montreal. De landgenoot van Plísková won in de tweede ronde van de Estse Anett Kontaveit.

Met haar ticket voor de achtste finales verbetert Bertens haar beste resultaat ooit in Canada. De huidige nummer achttien van de WTA-ranking kwam bij haar drie eerdere deelnames niet voorbij de tweede ronde op de Rogers Cup.

Eerder deze week was ze in Montreal al te sterk voor Carol Zhao. De mondiale nummer 137 uit Canada had dinsdag tegen de sterk spelende Bertens eveneens weinig in te brengen en pakte slechts drie games: 6-1 en 6-2.

Voor Bertens is het haar eerste optreden sinds Wimbledon. Bij de Engelse Grand Slam op gras moest ze in de kwartfinales haar meerdere erkennen in de Duitse Julia Görges.