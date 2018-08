Haase plaatst zich ten koste van Nishikori voor tweede ronde Toronto

Haase had een uur en achttien minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die zeventien plaatsen hoger dan hij op de wereldranglijst staat (39 om 22).

De 31-jarige Hagenaar neemt het donderdag voor een plek in de derde ronde op tegen de Argentijn Juan Martin del Potro, die in de eerste ronde een bye had.

Haase heeft heel wat punten voor de ATP-ranking te verdedigen, omdat hij vorig jaar stuntte in de Canadese stad door de halve finales te bereiken.

De kopman van het Nederlandse tennis verloor toen in dat stadium van het toernooi van Roger Federer, die in deze editie verstek laat gaan.

Schrikken voor Haase

Het was voor Haase nog wel even schrikken tegen Nishikori toen hij zich halverwege de eerste set verstapte en het even leek of hij vroegtijdig moest opgeven.

Haase verbeet de pijn echter en ging zelfs steeds beter spelen met als gevolg dat hij Nishikori op 5-5 brak en de set gedecideerd uit serveerde.

De Zuid-Hollander sloeg in de tweede set direct toe op de opslag van Nishikori en kende vervolgens geen genade met de voormalige nummer vier op de wereldranglijst.

Haase kon de zege op Nishikori goed gebruiken, aangezien hij bij zijn laatste twee toernooien, in Kitzbühel en Gstaad, meteen zijn eerste partij verloor.