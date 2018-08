Serena Williams worstelt met moederschap sinds rentree

Williams (36) ging in de eerste ronde van de Silicon Valley Classic met 6-1 en 6-0 onderuit tegen de Britse Johanna Konta. Het was de eerste keer dat ze slechts één game won in een partij. Ze meldde zich vervolgens af voor het WTA-toernooi van Montreal.

"Vorige week had ik het niet makkelijk. Ik worstelde niet alleen met privézaken, maar zat gewoon in een dip. Ik voelde me vooral geen goede moeder", schrijft Williams dinsdag op Instagram.

"Ik heb verschillende artikelen gelezen waarin wordt gezegd dat een emotionele inzinking normaal is en dat het wel drie jaar kan duren als je er niet goed mee omgaat. Ik praat er veel over met mijn moeder, mijn zussen en mijn vrienden."

In september beviel Williams van een dochter. Ze is sinds haar rentree van begin dit jaar weer op de weg terug. Momenteel bezet de voormalige nummer één van de wereld de 26e plek op de WTA-ranking.

'Dit gevoel is heel normaal'

Door gesprekken met de mensen om haar heen weet Williams dat ze zich niet hoeft te schamen voor haar gevoelens en ze is vastberaden om haar opmars sinds haar terugkeer op de baan voort te zetten.

"Het is heel normaal om het gevoel te hebben dat je niet genoeg doet voor je baby. Ik werk en train hard en probeer de best mogelijke sporter te zijn", aldus de Amerikaanse.

Williams bereidt zich nu voor op de US Open, die op 27 augustus begint. Vermoedelijk komt ze in aanloop naar het Grand Slam-toernooi dat ze zes keer won nog in actie in Cincinnati.