Europese en Australische tennisbond verwerpen nieuwe opzet Davis Cup

De ITF wil de traditionele landencompetitie bij de mannen omtoveren tot een toernooi van één week waarin achttien teams om de World Cup of Tennis strijden.

De nieuwe opzet van de 118 jaar oude Davis Cup zou per november 2019 in moeten gaan. In de huidige opzet zijn de wedstrijden over een heel jaar verdeeld en wordt naar een finale tussen de twee beste landenteams toegewerkt.

De grootste bezwaren bestaan tegen de financiering. De ITF beweert een sponsordeal te hebben met Kosmos, de investeringsgroep van FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué. Er zou de komende 25 jaar 3 miljard dollar beschikbaar komen voor het evenement.

Bonden eisen duidelijkheid over financiële deal

De Australische bond en Tennis Europe hebben over die financiële deal nog nauwelijks details gekregen en twijfelen ernstig aan de betrouwbaarheid. De instanties kondigen aan de plannen van de ITF bij de komende algemene vergadering, later deze maand in Orlando, af te wijzen.

"Er wordt met enorme bedragen geschermd en we vragen al maanden om meer duidelijkheid, maar hebben die niet gekregen", schrijft Craig Tiley, de directeur van de Australische tennisbond. "We zien op dit moment zo weinig meerwaarde in de plannen dat we het oude systeem niet overboord willen gooien."

Vrees dat spelers ander toernooi voorkeur geven

Tennis Europe uit de vrees dat de spelers de Davis Cup in nieuwe vorm gaan mijden en eerder voor de World Team Cup zullen kiezen, een toernooi dat de professionele tennisassociatie ATP in 2020 nieuw leven inblaast en de tennissers wél punten voor de wereldranglijst oplevert.

Het Nederlandse Davis Cup-team werd dit jaar in de eerste ronde van de Wereldgroep al uitgeschakeld door titelverdediger Frankrijk (3-1). Daardoor is de equipe van captain Paul Haarhuis veroordeeld tot een play-off tegen Canada, volgende maand in Toronto.