Murray trekt zich na nachtwerk terug in Washington en slaat Toronto over

De 31-jarige Murray wil zijn heup nog niet te veel belasten. "Ik heb de afgelopen vier dagen al zoveel gespeeld en ben uitgeput. Ik heb achttien maanden niet op hardcourt gespeeld."

"Ik moet voorzichtig zijn en goed naar mijn lichaam luisteren, aangezien ik net terug ben van een slepende blessure. Dat voelt nu niet geweldig", zei de Brit nadat hij zich in de nachtelijke uren pas van de Roemeen Marius Copil ontdaan had.

Murray bereikte in Washington voor het eerst sinds Wimbledon 2017 de kwartfinales van een ATP-toernooi. De Schot rekende in de Amerikaanse hoofdstad achtereenvolgens af met de Amerikaan Mackenzie McDonald, de Brit Kyle Edmund en na een lange partij ook met Marius Copil: 6-7 (5), 6-3 en 7-6 (4).

Murray en toernooidirecteur clashen over 'onredelijke' speeltijden

Die stand stond pas om 3.02 uur 's nachts op het scorebord. Volgens Murray is het onmogelijk dat hij in zijn kwartfinale, die enkele uren later op het programma stond, weer zo diep zou kunnen gaan.

"Tot drie uur 's nachts op de baan staan is voor niemand goed. Niet voor televisiekijker, niet voor de fans en zeker ook niet voor de spelers. Je kunt niet van iemand verwachten dat hij de volgende dag weer een prestatie levert. Dat is onredelijk."

Toernooidirecteur Keely O'Brie kon zich niet vinden in die lezing van de drievoudig Grand Slam-winnaar. "Ik hoop dat hij beseft dat hij het als rolmodel voor kinderen zo doet voorkomen alsof het oké is om zomaar op te geven", zei hij tegen de Washington Post.

Tranen van opluchting

Murray brak na zijn partij tegen Copil in huilen uit en zat, uit opluchting dat hij eindelijk op de weg terug is na een slepende heupblessure, minutenlang aan de kant van de baan te snikken in zijn handdoek.

Door die kwetsuur moest Murray zich vorige maand afmelden voor Wimbledon. Het is nog niet bekend of de huidige nummer 832 van de wereld mee kan doen aan de US Open, het Grand Slam-toernooi dat op 27 augustus begint.

Eind vorige maand meldde Roger Federer zich al af voor het Masters-toernooi in Toronto. De Zwitser wil zijn energie graag bewaren voor grotere evenementen, zoals de US Open.