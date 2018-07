Scott Griekspoor debuteert bij play-off tegen Canada in Davis Cup-selectie

De selectie bestaat verder uit Robin Haase, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop. Oranje strijdt in Toronto met Canada om een plek in de Wereldgroep.

"Het is een beloning voor de stijgende lijn die hij de afgelopen jaren heeft weten aan te houden", zegt Haarhuis over de oudste van de twee broers. "Scott heeft de laatste periode mooie resultaten behaald met zijn toernooiwinsten in Glasgow, Doha, Memphis en Blois."

De 27-jarige Noord-Hollander staat op de 209e plek van de ATP-ranglijst. Tallon Griekspoor is momenteel de mondiale nummer 182.

Eigen toernooischema

Tallon Griekspoor (22) won afgelopen weekend in het Finse Tampere voor het eerst in zijn carrière een Challenger-toernooi. "Ik heb Tallon niet geselecteerd, omdat hij op het moment van de keuze weinig had gespeeld vanwege zijn blessures", verklaart Haarhuis.

"Bij een overleg met de spelers is er van hun kant aangegeven om ruim zes weken van tevoren al de selectie bekend te hebben in verband met hun eigen toernooischema. Voor Tallon kwam dit moment helaas net te vroeg. Hij heeft afgelopen weekend laten zien dat hij op de weg terug is."

Nederland verloor in februari met 3-1 van titelhouder Frankrijk in de eerste ronde in de Wereldgroep. In de play-offs moet de equipe van Haarhuis degradatie naar Wereldgroep II zien te voorkomen.

Oranje en Canada speelden drie keer eerder tegen elkaar in de Davis Cup en Nederland won alleen de laatste ontmoeting in 2004 (4-1). De ontmoeting in Toronto is op 14, 15 en 16 september.