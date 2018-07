Murray luistert rentree op met moeizame zege in Washington

Murray speelde tegen de Amerikaan pas zijn vierde wedstrijd van het jaar. De voormalige nummer één van de wereld kwam in juni voor het laatst in actie, toen hij in de tweede ronde van het grastoernooi in Eastbourne werd uitgeschakeld door Kyle Edmund.

Na die nederlaag besloot Murray niet mee te doen aan Wimbledon. Een week eerder had hij op Queen's nog zijn rentree gemaakt na een slepende heupblessure, die ervoor zorgde dat hij bijna een jaar uit de roulatie was.

Murray is weliswaar terug op de baan, maar de drievoudig Grand Slam-winnaar wist nog niet te overtuigen. Murray had twee uur en 37 minuten nodig om af te rekenen met de 32-jarige McDonald. Het was zijn eerste zege op hardcourt sinds maart 2017 en zijn tweede zege van het seizoen.

Edmund

In de tweede ronde neemt Murray het uitgerekend op tegen Edmund, zijn bedwinger in Eastbourne en de nummer achttien van de wereld.

Het is de derde keer dat Murray meedoet in Washington. Drie jaar geleden strandde hij al in de tweede ronde en in 2006 verloor hij de finale van de Fransman Arnaud Clement.

Over iets minder dan twee weken doet Murray mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati, waar de voormalige nummer een van de wereld een wildcard voor heeft gekregen.

Het is nog niet bekend of Murray deelneemt aan de US Open, dat op 27 augustus begint. De huidige nummer 832 van de wereld won het Amerikaanse Grand Slam-toernooi in 2012.