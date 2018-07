Tallon Griekspoor wint eerste Challenger, Hogenkamp pakt titel in Praag

De 22-jarige Griekspoor rekende in de finale op het Finse gravel in drie sets af met de als derde geplaatste Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-3, 2-6, 6-3.

Griekspoor volgt met zijn toernooizege het voorbeeld van zijn vijf jaar oudere broer Scott Griekspoor, die vorige maand in Blois eveneens voor het eerst een Challenger-toernooi won.

Tallon Griekspoor klimt maandag door zijn titel in Tampere naar de 180e plaats op de wereldranglijst. Daarmee verbetert hij zijn hoogste ranking ooit.

Begin dit jaar baarde Tallon Griekspoor opzien bij het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Hij versloeg in Ahoy drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland.

Hogenkamp

In Praag veroverde Hogenkamp voor het eerst in ruim een jaar tijd een ITF-titel. De als tweede geplaatste Doetinchemse was in de finale van het graveltoernooi met 6-4 en 6-2 te sterk voor Martina Di Giuseppe uit Italië.

De laatste toernooizege van Hogenkamp op ITF-niveau dateert van 21 mei 2017, toen ze de sterkste was in het Franse Saint-Gaudens.

In totaal heeft de 26-jarige Hogenkamp nu dertien ITF-titels op haar palmares staan. Eerder in haar carrière triomfeerde ze in onder meer Alkmaar en Enschede.

Dankzij haar toernooizege in Praag stijgt Hogenkamp naar de 134e plaats op de wereldranglijst. De 94e positie is haar hoogste ranking ooit.