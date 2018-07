Murray keert komende week in Washington terug op baan

De 31-jarige Murray is in de eerste ronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi aan 'thuisspeler' Mackenzie McDonald gekoppeld.

Het wordt de eerste wedstrijd voor Murray sinds zijn verloren tweederondepartij in juni in Eastbourne tegen Kyle Edmund. De Brit had een week eerder op Queen's zijn rentree gemaakt na een slepende blessure, maar verloor daar direct van Nick Kyrgios.

Na zijn uitschakeling in Eastbourne besloot de tweevoudig kampioen dat Wimbledon te vroeg voor hem kwam. Hij voelde zich nog niet sterk genoeg voor een vijfsetter op een Grand Slam.

Finale

Als Murray van McDonald wint, komt hij uitgerekend Edmund - zijn bedwinger in Eastbourne - weer tegen. De drievoudig Grand Slam-winnaar deed twee keer eerder mee in Washington; drie jaar geleden strandde hij al in de tweede ronde en in 2006 verloor hij de finale van Arnaud Clement.

Murray, die door zijn lange absentie is afgezakt naar de 838e plek op de wereldranglijst, kreeg eerder deze week de bevestiging dat hij met een wildcard mee mag doen aan het Masters-toernooi in Cincinnati.

Het toernooi in Washington begint maandag en de finale is volgende week zondag. Alexander Zverev is de titelverdediger in de hoofdstad van de Verenigde Staten.