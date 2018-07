Kwakkelende Murray krijgt wildcard voor Masters-toernooi Cincinnati

Murray maakte dit jaar al wel zijn rentree, maar meldde zich deze maand op het laatste moment af voor Wimbledon. Hij voelde zich nog niet sterk genoeg voor een Grand Slam-toernooi.

De voormalige nummer één van de wereld is inmiddels zo ver afgezakt op de mondiale ranglijst dat hij niet meer automatisch geplaatst is voor de grote toernooien. Murray is momenteel de nummer 838 van de wereld.

Eerder dit jaar maakte Murray op Queen's zijn langverwachte rentree en daarbij verloor hij direct van Nick Kyrgios. Vervolgens bereikte hij de tweede ronde in Eastbourne, maar daarin was de Schot niet opgewassen tegen de Engelsman Kyle Edmund.

Aanvankelijk had Murray zijn terugkeer gepland bij het grastoernooi van Rosmalen in juni, maar op die keuze kwam hij terug. Vervolgens vierde hij zijn rentree dus op Queen's.

Azarenka

Bij de vrouwen kreeg Victoria Azarenka een wildcard voor het toernooi in Cincinnati. De Wit-Russische is op de weg terug nadat ze haar loopbaan door een lange juridische strijd over de voogdij van haar zoon op een laag pitje moest zetten.

"De terugkeer van Andy en Victoria spreekt voor zich. Ik denk dat veel fans ze weer graag op de baan zien en we zijn vereerd dat we ze een wildcard kunnen geven", zegt toernooidirecteur Andre Silva.

Het Masters-toernooi van Cincinnati begint op zaterdag 11 augustus en geldt als belangrijke voorbereiding op de US Open, het toernooi dat Murray in 2012 won.