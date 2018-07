Serena Williams voelt zich gediscrimineerd door groot aantal dopingtests

"Het is weer zover dat er 'willekeurig' op doping wordt getest en dat alleen Serena wordt gecontroleerd", uitte ze woensdag haar frustratie op Twitter.

"Het is bewezen dat ik de Amerikaanse tennisser ben die de meeste tests moet ondergaan. Of het discriminatie is? Zo voelt het wel."

In juni werd aan de hand van gegevens uit de database van USADA bekend dat de 36-jarige Williams in 2018 al vijf keer op doping getest is, veel vaker dan alle andere Amerikaanse tennissters én de vijf beste mannelijke tennissers uit de Verenigde Staten.

Williams doet wel haar best om het grote aantal dopingtests positief te bekijken. "Ik houd in ieder geval de sport schoon en heb natuurlijk wel alles voor een dopingvrije sport over."

Wimbledon

Eerder deze maand greep Williams in de Wimbledon-finale tegen Angelique Kerber naast haar 24e Grand Slam-titel, maar echt teleurgesteld was ze daar niet over.

De Amerikaanse is namelijk net terug van een zwangerschap en was al blij dat ze in de eindstrijd stond. Ze beviel in september van een dochter en speelde op Wimbledon pas haar vierde toernooi sinds haar rentree begin dit jaar.

In mei gaf Williams op Roland Garros nog geblesseerd op. Vorig jaar was de Australian Open het laatste Grand Slam-toernooi dat ze op haar naam schreef.