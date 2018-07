Fed Cup-team loot Canada in eerste ronde Wereldgroep II

Nederland had bij de loting in Londen een beschermde status en kon behalve Canada ook Spanje, Letland en Italië treffen. Tennisbond KNLTB maakt in september de locatie en ondergrond voor het duel met de Canadezen bekend.

Captain Paul Haarhuis verheugt zich op een wedstrijd voor eigen publiek. "Het is goed nieuws dat we na vier jaar weer eens op eigen bodem kunnen spelen", zegt hij.

"Een thuiswedstrijd past beter in de toernooiplanning van de speelsters, zodat we met het beste team kunnen aantreden. Ook hebben we nu het voordeel dat we zelf de ondergrond mogen bepalen."

Nederland en Canada troffen elkaar zes keer eerder. De onderlinge tussenstand is 3-3. In 1987 speelden beide landen voor de laatste keer tegen elkaar en toen wonnen de Canadezen met 3-0.

Bouchard

Canada heeft momenteel geen spelers in de top honderd van de WTA-ranking. Eugenie Bouchard (123e op de wereldranglijst), Carol Zhang (136), Binaca Andreescu (185) en Françoise Abanda (195) zijn de beste speelsters van het Noord-Amerikaanse land.

Met onder anderen Kiki Bertens (18), Arantxa Rus (105) en Richèl Hogenkamp (166) is Nederland op papier sterker. Bertens speelde dit jaar echter niet mee in de Fed Cup.

Het team van Haarhuis verloor in februari van dit jaar met 3-1 van de Verenigde Staten in de Wereldgroep. In de play-offs om promotie/degradatie was Australië in april met 4-1 te sterk.

De Verenigde Staten bereikten dit jaar de finale, waarin het team het in november opneemt tegen Tsjechië.