Haase grijpt bij graveltoernooi in Umag naast eerste finaleplek van dit jaar

Haase, de nummer 38 van de wereldranglijst, ging in drie sets onderuit tegen Pella: 3-6, 6-1, 2-6. De mondiale nummer 72 sloeg na 1 uur en 47 minuten toe op zijn tweede matchpoint.

Door de nederlaag greep de 31-jarige Haase naast zijn eerste finaleplek van dit seizoen. Hij had in Umag voor het eerst sinds januari van dit jaar de laatste vier van een ATP-toernooi bereikt. In Auckland was de halve eindstrijd destijds ook het eindstation.

Haase was begin deze maand nog actief op Wimbledon. Hij werd bij het Grand Slam-toernooi in de tweede ronde uitgeschakeld door de Australiër Nick Kyrgios.

Break

Haase opende de wedstrijd tegen Pella met een break, maar wist die niet vast te houden. Vanaf 1-3 won de Argentijn vijf games op rij.

De nummer zes van de plaatsingslijst liet zich niet van de wijs brengen door het setverlies, want in het tweede bedrijf gunde hij zijn opponent slechts één game.

In de beslissende set ging het aanvankelijk gelijk op, maar in de zesde game moest Haase zijn service inleveren. Die break bleek de genadeklap de Nederlander, want hij won daarna geen enkele game meer.

Dubbelspel

Later op de avond was Haase wel succesvol in het dubbelspel. Samen met Matwé Middelkoop won hij het toernooi in Umag. De Nederlanders klopten in de finale de Tsjechen Roman Jebavy en Jiri Vesely met 6-4 en 6-4.

Haase en Middelkoop veroverden hun derde titel van dit jaar. Eerder zegevierden ze bij de toernooien in het Indiase Pune en in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.