Arantxa Rus kan in tweede ronde Boekarest niet stunten tegen Sevastova

De 27-jarige Rus moest haar Letse opponent, die als eerste geplaatst is in de Roemeense hoofdstad, na 1 uur en 23 minuten feliciteren: 6-1 en 7-5.

In de eerste ronde had Rus nog in twee sets afgerekend met de Colombiaanse Mariana Duque-Mariño, maar Sevastova was duidelijk van een ander niveau. De Letse is de nummer 22 van de wereld en maakte haar status waar tegen de 89 plekken lager geklasseerde Rus (111e).

Sevastova, twee jaar geleden nog verliezend finalist op het Roemeense gravel, speelt in de kwartfinales tegen winnares van de partij tussen de Belgische Maryna Zanevska en de 'thuisspeelster' Sorona Cirstea.

Rus drong vorige week nog door tot de kwartfinales in het Franse Contrexeville. Begin deze maand bood ze Serena Williams knap partij in de openingsronde van Wimbledon, maar moest ze uiteindelijk toch buigen voor de zevenvoudig kampioen.