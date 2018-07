Haase plaatst zich moeizaam voor tweede ronde in Umag

Haase had maar liefst twee uur en negen minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die exact honderd plaatsen lager dan hem staat op de wereldranglijst (38 om 138).

De 31-jarige Hagenaar neemt het woensdag voor een plek in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Slowaak Martin Klizan en de Chileen Nicolas Jarry.

Haase kwam begin deze maand nog in actie op Wimbledon. Hij werd op het Grand Slam-toernooi op het heilige gras van Londen door de Australiër Nyck Kyrgios uitgeschakeld in de tweede ronde.

Stroef

Haase kwam tegen Dutra Silva wat stroef op gang. Hij moest door een break in de vijfde game zelfs de eerste set met 6-4 aan zijn tegenstander laten.

De kopman van het Nederlandse tennis bij de mannen was in de tweede set wel bij de les. Hij verspeelde in eerste instantie nog een 4-1-voorsprong, maar trok bij 6-5 op de opslag van Dutra Silva de stand in sets alsnog in evenwicht.

Haase was in de beslissende derde set de fittere van de twee. Hij had voldoende aan een vroege break om de zege niet veel later bij 5-3 op zijn eerste matchpoint veilig te stellen.