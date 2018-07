Verliezend Wimbledon-finalist Anderson blijft geloven in Grand Slam-zege

De eindstrijd in Londen ging kansloos in drie sets verloren tegen Novak Djoković, maar zijn prestatie bracht de ruim 2 meter lange Anderson maandag naar de vijfde plek op de wereldranglijst. Het betekent zijn beste ranking ooit.

"Ik geloof absoluut dat ik het in me heb om een Grand Slam of Masterstoernooi te winnen. Als je me dit een jaar geleden had gevraagd, denk ik niet dat ik hetzelfde zou hebben gezegd met het dezelfde overtuiging", aldus Anderson.

"Tweeënhalf jaar geleden had ik met mijn team op WhatsApp een groep met de naam 'Top five Kev'. Dat was het doel. In datzelfde jaar bereikte ik al de top tien en zag het er goed uit. Vervolgens had ik mede door blessures een enorme terugval in 2016."

Anderson stond vorig jaar al eens in de US Open-finale en is in de herfst van zijn carrière dus - ondanks het blessureleed dat hij heeft gekend - bezig aan zijn beste periode ooit.

"Dat ik nu alsnog in de top vijf van de wereld sta, maakt me enorm trots. Zeker als ik bedenk dat ik vijftien maanden geleden nog de nummer tachtig was."

Nerveus

In de Wimbledon-finale tegen de één jaar jongere Djoković oogde Anderson nerveus. De Zuid-Afrikaan verloor de eerste twee sets in rap tempo en boog uiteindelijk in drie sets.

"Vooral mijn kwart- en halve finale doen me beseffen wat ik heb bereikt. Ik kan er blij mee zijn en het gebruiken als motivatie", zegt hij.

"In de finale is geloven in mezelf het grootste verbeterpunt. Hopelijk kan ik een volgende keer vanaf het begin beter tennis laten zien. Hoewel dit niet het resultaat was waarop ik hoopte, betekent mijn nieuwe ATP-ranking heel veel voor me."

Djoković verzekerde zich tegen Anderson na 2011, 2014 en 2015 van zijn vierde titel op Wimbledon en zijn dertiende Grand Slam-winst in totaal. Na veel blessureleed is de Serviër weer terug in de mondiale top tien.