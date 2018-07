Bertens stijgt naar plaats zeventien wereldranglijst, reuzensprong Williams

De zeventiende plaats van Bertens is niet haar beste ranking ooit. De 26-jarige Wateringse, die op het Londense gras werd uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges, was in mei de mondiale nummer vijftien. Ze was toen de eerste Nederlandse vrouw in de top vijftien sinds Brenda Schultz in januari 1998.

Overigens is nu al duidelijk dat Bertens volgende week gaat zakken op de ranglijst. Ze slaat deze week namelijk het WTA-toernooi van Gstaad over, omdat ze de voorkeur geeft aan vakantie. Vorig jaar won Bertens het Zwitserse graveltoernooi.

In de rest van 2018 heeft Bertens weinig punten te verdedigen. Ze haalde in 2017 na haar eindzege in Gstaad alleen nog in Luxemburg de kwartfinales. Op de US Open vloog ze er al in de eerste ronde uit.

Arantxa Rus is de tweede Nederlandse op de maandag verschenen ranglijst. De 27-jarige Monsterse steeg vier plekken en is nu de nummer 101.

Kerber

Williams is met haar 28e plaats tien maanden na de geboorte van haar dochter terug in de top dertig. De 36-jarige Amerikaanse maakte in februari haar rentree en kwam op Roland Garros al tot de vierde ronde. Op Wimbledon liet ze zien weer een stap te hebben gezet, al was ze in de eindstrijd niet opgewassen tegen Angelique Kerber.

De Duitse steeg door haar titel van de tiende naar de vierde plaats. Simona Halep blijft ondanks haar vroege uitschakeling de nummer één, gevolgd door Caroline Wozniacki en Sloane Stephens.

Grootste daler in de top tien is Garbiñe Muguruza, die van de vierde naar de zevende plek ging. De Spaanse titelverdediger verloor op Wimbledon in de tweede ronde.

Djoković

Bij de mannen is Novak Djoković, die zondag in de Wimbledon-finale te sterk was voor Kevin Anderson, na acht maanden terug in de top tien. De 31-jarige Serviër steeg van de 21e naar de tiende plek, nadat hij lange tijd worstelde met zijn vorm en kampte met fysieke problemen.

De één jaar oudere Anderson ging van de achtste naar de vijfde plaats. De top vier bleef met Rafael Nadal (1), Roger Federer (2), Alexander Zverev (3) en Juan Martin del Potro (4) ongewijzigd.

Robin Haase, die de tweede ronde haalde op Wimbledon, steeg van de 43e naar de 38e plek. Hij is de enige Nederlander in de top honderd.