Djoković pakt ten koste van Anderson vierde titel op Wimbledon

Djoković had slechts 2 uur en 20 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer acht op de wereldranglijst én op de plaatsingslijst.

Eerder schreef Djoković Wimbledon in 2011, 2014 en 2015 op zijn naam en met zijn vierde eindzege op het heilige gras van Londen komt hij op gelijke hoogte met Anthony Wilding, Rod Laver en Reginald Doherty.

Djoković bereikte voor het eerst sinds 2016 een Grand Slam-finale. Hij stond de laatste 1,5 jaar vaker naast dan op de baan vanwege een slepende elleboogblessure.

Anderson kende een onvergetelijk Wimbledon. Hij stuntte in de kwartfinales tegen Roger Federer en trok in de halve finales na een marathonpartij aan het langste eind tegen John Isner (26-24 in de vijfde set).

Restant

Djoković moest zaterdag nog het restant van zijn vrijdag wegens de 'avondklok' op Wimbledon gestaakte zinderende halve finale tegen Rafael Nadal spelen, maar hij bleek zondag toch een stuk fitter dan de moeizaam bewegende Anderson.

Het zorgde ervoor dat Djoković een voortvarende start kende. Hij brak Anderson al gelijk in de openingsgame en deed dat ook bij 3-1, waardoor hij al binnen een half uur de eerste set met 6-2 te pakken had.

In de tweede set voltrok zich eenzelfde scenario. Djoković snoepte meteen weer de eerste servicegame van Anderson af en deed dat ook bij 3-1, waarna hij het bij 5-2 wederom op zijn eigen opslag afmaakte.

De spanning leek daarmee verdwenen, maar Djoković verslapte in de derde set wat waardoor Anderson bij 5-4 en 6-5 prompt vijf setpoints kreeg. Hij wist die echter niet te benutten, waarna Djoković in de tiebreak keihard toesloeg en de klus alsnog in drie sets klaarde.