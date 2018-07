Verliezend finalist Williams opgelucht dat ze weer kan strijden om titels

"Natuurlijk is de nederlaag een teleurstelling, maar echt teleurgesteld kan ik niet zijn. Uit deze twee weken is namelijk gebleken dat ik nog steeds competitief ben en dat ik weer kan strijden om Grand Slam-titels", zei een trotse Williams na haar nederlaag tegen Kerber (6-3 en 6-3) tegen de BBC.

De 23-voudig Grand Slam-winnares beviel in september van een dochter en speelde op Wimbledon pas haar vierde toernooi sinds haar rentree begin dit jaar. Ondanks haar gebrek aan wedstrijdritme werkte de Amerikaanse zich overtuigend naar de finale.

Williams begon het toernooi met een zege op Arantxa Rus en verloor op haar weg naar de eindstrijd alleen een set tegen de Italiaanse Camila Giorgi. De zevenvoudig Wimbledon-winnares had zelf overigens geen torenhoge verwachtingen van haar prestaties op het Londense gras.

"Een paar maanden geleden had ik geen idee waar ik stond, hoe ik weer zou presteren en of ik nog wel terug zou komen op mijn oude niveau. Het was een lange weg, maar ik heb eindelijk het licht aan het einde van de tunnel gezien."

Fouten

Hoewel Williams een uitstekende indruk maakte op Wimbledon, was ze in de finale tegen Kerber nog niet op haar topniveau. De Amerikaanse sloeg liefst 24 onnodige fouten en mede daardoor moest ze na ruim een uur haar meerdere erkennen in de dertigjarige Duitse.

Williams, die in mei op Roland Garros geblesseerd opgaf voor haar vierderondepartij tegen Maria Sharapova en in 2017 op de Australian Open voor de laatste keer een Grand Slam-toernooi won, is zelf ook van mening dat ze nog een stuk beter kan.

"Dit is nog maar het begin, want ik heb nog een hele weg te gaan. Deze twee weken op Wimbledon waren mentaal in ieder geval heel belangrijk voor mij. Het gaat de goede kant op en ik heb hier een heel grote stap gezet, maar mijn avontuur is eigenlijk pas net begonnen."

Bij de mannen staat de finale zondag om 15.00 uur op het programma. Novak Djokovic kan zijn vierde titel veroveren op Wimbledon, maar moet dan wel zien af te rekenen met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.