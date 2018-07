Emotionele Kerber ziet droom uitkomen met eerste Wimbledon-titel

"Dit was mijn tweede finale hier en ik wilde zo graag winnen. Het is geweldig om na Steffi Graf de eerste Duitse te zijn met een Wimbledon-titel, dus dit is een droom die uitkomt", zei een emotionele Kerber in een eerste reactie tegen de BBC.

De dertigjarige Duitse won in 2016 de Australian Open en de US Open én stond datzelfde jaar ook in de finale van Wimbledon. Uitgerekend Serena Williams was twee jaar geleden echter een maatje te groot voor Kerber.

"Ik wist dat ik mijn beste tennis moest spelen om een kampioen als Serena te verslaan. Het is altijd een eer om met haar op de baan te staan", zei Kerber, die zich daarna richtte tot Williams. De 36-jarige Amerikaanse beviel in september van een dochtertje en maakte begin dit seizoen haar rentree.

"Je bent een groot persoon en een inspiratie voor iedere tennisliefhebber. Ik ben er zeker van dat je snel een nieuwe Grand Slam-titel pakt, dus ik wil je graag feliciteren met je terugkeer op dit niveau."

Wankelen

Op haar weg naar de finale maakte Kerber ook al de nodige indruk door slechts één set te verliezen. Alleen de Amerikaanse Claire Liu wist de Duitse in de tweede ronde aan het wankelen te brengen en dat leidde tot tevredenheid bij de kersverse Wimbledon-winnares

"Ik heb in de laatste twee weken van elke seconde genoten", zei de huidige nummer tien van de wereldranglijst. "Ik wil mijn vrienden en familie bedanken, ook de mensen die thuis naar me hebben gekeken. Zonder hen was me dit nooit gelukt."