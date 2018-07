Kerber wint ten koste van Serena Williams voor eerste keer Wimbledon

Voor de dertigjarige Kerber is het de derde Grand Slam-zege uit haar loopbaan. De nummer elf van de plaatsingslijst won in 2016 de Australian Open en US Open en ging dat jaar onderuit in de finale op Wimbledon.

Destijds was Williams (36) op het grootste grastoernooi ter wereld nog te sterk voor de Duitse, maar die was nu een maatje te groot voor de Amerikaanse. Kerber mocht na een uur en vijf minuten spelen de trofee in ontvangst nemen.

Williams had dit toernooi grote indruk gemaakt, door na haar zwaar verlopen zwangerschap sterk terug te komen. Wimbledon was pas haar vierde toernooi sinds haar rentree. De Amerikaanse is teruggevallen naar plek 181 op de wereldranglijst, maar werd door de organisatie als 25e geplaatst.

Het leverde haar weliswaar een relatief eenvoudige route naar de kwartfinales op, maar daarna moest ze afrekenen met Camila Giorgi en Julia Görges, die een ronde eerder nog Kiki Bertens had verslagen.

Service

Tegen Kerber had Williams in de eerste set grote moeite om haar service te houden. Er vielen liefst vier breaks te noteren, waarvan er drie op het conto van de Duitse kwamen.

De nummer tien van de wereld liet Williams na een vroege voorsprong nog even terugkomen, maar stond na een break op 3-3 geen game meer af in het eerste bedrijf. Ze benutte op 5-3 direct haar eerste setpunt, na een fout van Williams.

In het tweede bedrijf ging het tot 3-2 gelijk op, al maakten beide vrouwen de nodige fouten. Kerber sloeg met een sterke game voor het eerst toe. Ze liep rap uit naar 5-2, liet Williams nog tot 5-3 komen, maar serveerde de partij vervolgens uit.

Voor Williams was het pas haar eerste nederlaag op het Londense gras sinds 2014, toen ze in de derde ronde verloor. Ze won vervolgens in 2015 en 2016, waarna ze vorig jaar ontbrak. Ook in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 was de Amerikaanse de sterkste op Wimbledon.