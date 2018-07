Djokovic 'overweldigd' na zege op Nadal in heroïsche halve finale Wimbledon

"Het is moeilijk woorden te vinden. Ik ben een beetje overweldigd'', aldus de 31-jarige Djokovic na de partij die vrijdag na drie sets werd afgebroken. Uiteindelijk werd het 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 en 10-8.

Djokovic leek na de verloren vierde set even aan de verliezende hand, maar rechtte de rug en sleepte de zege alsnog uit het vuur in de bloedstollende vijfde set. Beide spelers gaven elkaar amper iets toe.

"Dit was een zeer bijzondere wedstrijd. Het kon twee kanten op. Tot de laatste slag wist ik niet zeker of ik ging winnen. Voor dit soort wedstrijden ben ik tennisser geworden", aldus Djokovic.

"Als je vrijdagavond om 23.00 uur nog op de baan staat en zaterdag om 10.30 uur alweer in staat te spelen, zit de adrenaline nog hoog. Ik zou een vrije dag wel kunnen gebruiken."

Nadal

Verliezer Nadal was zo sportief om te erkennen dat Djokovic de terechte winnaar was in de partij op Centre Court, die in totaal vijf uur en 21 minuten duurde.

"Ik speelde een geweldige partij en heb alles gegeven wat ik in me had. Het was een prachtige wedstrijd en Djokovic heeft gewonnen. Hij heeft het goed gedaan", aldus de Wimbledon-winnaar van 2008 en 2010.

In zijn eerste Grand Slam-finale sinds 2016 neemt Djokovic het zondag op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in de andere halve finale na eveneens een zenuwslopend gevecht in vijf sets afrekende met de Amerikaan John Isner.

Djokovic, mede door blessureleed afgezakt naar de 21e plaats op de wereldranglijst, kan Wimbledon voor de vierde keer op zijn naam schrijven. Hij was in 2011, 2014 en 2015 de beste op het 'heilige gras' in Londen.