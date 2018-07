Rolstoeltennisster De Groot prolongeert Wimbledon-titel met zege op Van Koot

De pas 21-jarige De Groot had slechts twee sets en een uur nodig op baan 3 in Londen: 6-3 en 6-2.

Het is al de derde Grand Slam-titel voor de jongeling. Nadat ze vorig jaar al de beste op het 'heilige gras' van Wimbledon was, schreef ze begin dit jaar ook de Australian Open op haar naam. Tussendoor bereikte ze ook de finale van de US Open en Roland Garros.

Van Koot won ook al twee Grand Slams, maar haar laatste titel dateert alweer van 2013. In dat jaar won ze zowel de Australian Open als de US Open. Sindsdien drong ze nog wel twee keer tot de finale van Roland Garros en één keer tot de eindstrijd van Wimbledon door, maar al die partijen gingen verloren.

Tot 2016 was er geen enkeltoernooi voor rolstoeltennissers op Wimbledon. Door de winst van De Groot zijn nu alle drie edities door een Nederlander gewonnen. Voor de twee titels van de Utrechtse De Groot, liet de inmiddels gestopte Jiska Griffioen zich tot kampioen kronen op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Verliezend finalist Van Koot komt later op zaterdag ook nog in actie in de halve finales van het dubbelspel. Daarin neemt ze het samen met haar landgenoot Marjolein Buis op tegen het Brits-Duitse duo Lucy Shuker en Sabine Ellerbrock.