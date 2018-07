Anderson en Isner maken zich na slijtageslag hard voor tiebreak in vijfde set

De marathonpartij op het 'heilige' gras van het Centre Court in Londen telde maar liefst 99 games, 3 tiebreaks, 102 aces en 247 winners. "Ik hoop echt dat dit een teken is dat de opzet aangepast moet worden", zei Anderson, die de beslissende vijfde set met 26-24 won.

Op Wimbledon moet de laatste set met twee games verschil gewonnen worden. Volgens Anderson en Isner is het echter beter om ook daarin op een bepaald moment tot een tiebreak over te gaan.

"Ik denk dat het beter is om bij bijvoorbeeld 12-12 een tiebreak te spelen, anders blijft de partij maar doorgaan", aldus Isner. "Nadal en Djokovic, die na ons nog de baan op moesten, wisten nu ook niet wanneer ze eens konden beginnen."

McEnroe

Het duo krijgt bijval van onder anderen John McEnroe, die ook naar de uitputtende vijfsetter had gekeken. "Je moet respect hebben voor hun bovenmenselijke inspanning, maar het is absurd", stelt de Amerikaanse tennisicoon en drievoudig Wimbledon-kampioen vast. "Hopelijk hebben zij anderen nu laten inzien dat verandering nodig is."

Ook Mats Wilander, de voormalige nummer één van de wereld uit Zweden, maakt zich hard voor een tiebreak in de vijfde set. "Het hoeft niet per se bij 6-6, het kan ook bij 9-9 of voor mijn part 12-12, maar er moet wat mij betreft absoluut een tiebreak ingevoerd worden."

Isner

Slechts één partij op Wimbledon duurde ooit langer. Ook daarin speelde Isner een hoofdrol. De 2,08 meter lange Amerikaan won in 2010 de langste tennispartij ooit van Nicolas Mahut. Dat duel in de eerste ronde duurde ruim elf uur, verspreid over drie dagen, en eindigde pas bij 70-68 in de vijfde set.

"Ik voel me nu vreselijk", zei Isner na zijn nederlaag tegen Anderson. "Ik heb alles gegeven en was heel dicht bij een Grand Slam-finale. Mijn linkerhiel doet heel veel pijn en ik heb een vreselijke blaar onder mijn rechtervoet. Ja, ik heb me weleens beter gevoeld."

De 33-jarige Amerikaan was nog nooit zo dicht bij een finaleticket voor een van de 'majors'. Zijn beste resultaat tot vrijdag was een kwartfinaleplek op de US Open van 2011.

Anderson bereikte voor de tweede keer de eindstrijd van een Grand Slam. Vorig jaar verloor hij de finale van de US Open van Rafael Nadal, mogelijk zijn volgende opponent op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Die Spanjaard hervat zaterdagmiddag zijn halve finale tegen Novak Djokovic, die vrijdag afgebroken werd bij een 2-1-voorsprong in sets voor de Serviër.